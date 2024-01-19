Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ada Sosok 'Lurah' di Skandal Pungli Rutan KPK

Nur Khabibi , Jurnalis-Jum'at, 19 Januari 2024 |20:25 WIB
Ada Sosok 'Lurah' di Skandal Pungli Rutan KPK
KPK (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan fakta terdapat pihak yang disebut "Lurah" dalam kasus dugaan pungli di rumah tahanan (rutan) komisi antirasuah.

Anggota Dewas KPK, Albertina Ho menyebutkan, Lurah bertugas untuk mengumpulkan uang dari para tahanan yang ingin menambah fasilitas mereka selama berada di rutan.

"Kalau itu kan mereka sudah terima nanti kan mereka bagi-bagi," kata Albertina saat ditemui di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jumat (19/1/2024).

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
KPK Pungli Rutan KPK Pungli
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/338/3177947/eco_park-MOnL_large.jpg
Heboh Oknum Komunitas Fotografer Mematok Biaya Motret di Tebet Eco Park Rp500 Ribu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/525/3153605/kapolres-t2D9_large.jpg
Pungli Rp100 Ribu per Mobil, Parkiran di Depan Stadion Si Jalak Harupat Ditutup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/338/3151405/pramono-wIba_large.jpg
Pramono Tugaskan Kadishub Periksa Petugas Derek Pungli Rokok ke Sopir Bajaj 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/29/340/3142921/viral-rPiz_large.jpg
Viral Oknum Polantas Diduga Pungli Rp150 Ribu ke Pengendara, Terekam Tawar-menawar Harga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/20/338/3140453/pungli-wPFo_large.jpg
Modus Jual Kantong, Preman Pungli Pedagang di Pasar Pedati Bogor Ditangkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/02/525/3127880/thr-R3Jq_large.jpg
Dedi Mulyadi Bakal Proses Hukum Kades Minta THR Rp165 Juta: Sama Kayak Preman Bekasi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement