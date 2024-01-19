Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Debat Ke-4 Pilpres 2024, KPU: Tempati Podium Tengah, Cak Imin Pertama Sampaikan Visi Misi

Felldy Utama , Jurnalis-Jum'at, 19 Januari 2024 |20:37 WIB
Debat Ke-4 Pilpres 2024, KPU: Tempati Podium Tengah, Cak Imin Pertama Sampaikan Visi Misi
Anggota KPU RI August Mellaz (Foto: Felldy Utama)
A
A
A

JAKARTA - Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut satu, Abdul Muhaimin Iskandar akan mendapat urutan pertama dalam penyampaian visi misi serta program kerja pada saat pelaksanaan debat keempat yang akan digelar pada Minggu, 21 Januari 2024 mendatang.

Hal ini disampaikan anggota KPU RI, August Mellaz dalam jumpa pers terkait persiapan debat keempat Capres-Cawapres. Jumpa pers ini digelar di media Center KPU RI, Jakarta, Jumat (19/1/2024).

"Untuk debat keempat nanti yang akan memulai memaparkan visi misi, program kerja pada segmen pertama sesuai dengan urutannya akan dimulai dari paslon nomor urut satu, dalam hal ini calon wakil presiden dari paslon satu," kata Mellaz dalam paparannya.

Mellaz menyampaikan, urutan ini sudah diterapkan sejak debat pertama hingga debat ketiga. Ke depan, urutan ini juga akan tetap diberlakukan.

"Dan itu nanti akan secara berurut, nanti akan diikuti dengan rotasi yang sudah ada," ujarnya.

Di sisi lain, Mellaz juga membenarkan jika Cak Imin yang mendapat kesempatan menyampaikan visi misi serta program kerja urutan pertama ini, akan menempati podium di tengah sebagaimana debat sebelumnya.

"Untuk posisi, nanti kalau enggak salah itu paslon satu di tengah, itu sudah diatur," tutur dia menjawab pertanyaan awak media.

