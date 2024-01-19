Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Hary Tanoesoedibjo Dampingi Mahfud MD Hadiri Syukuran Awal Tahun PGI

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Jum'at, 19 Januari 2024 |22:27 WIB
Hary Tanoesoedibjo Dampingi Mahfud MD Hadiri Syukuran Awal Tahun PGI
Hary Tanoe dampingi Mahfud MD hadiri syukuran awal tahun PGI (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT) mendampingi Cawapres Mahfud MD menghadiri acara Syukuran Awal Tahun bersama Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) di Grha Oikumene, Senen, Jakarta Pusat, Jumat (19/1/2024).

Hary Tanoe dan Mahfud MD tiba secara bersamaan. Mereka langsung disambut hangat oleh para pengurus dan petinggi dari PGI.

Mahfud dan HT sempat menyapa awak media yang telah menunggu di sana. Selanjutnya, keduanya langsung masuk ke ruangan untuk melakukan pertemuan tertutup.

HT dan Mahfud berbincang hangat dalam pertemuan itu.

Diketahui Mahfud MD memiliki sejumlah agenda di Jakarta dan Banten. Setelah bersilaturahmi dengan PGI, Mahfud rencananya akan bersilaturahmi dengan pimpinan pondok pesantren se-Banten.

(Fakhrizal Fakhri )

      
