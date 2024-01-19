Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Terduga Pembunuh Mahasiswi Depok Ditangkap di Pekalongan

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 19 Januari 2024 |10:38 WIB
Terduga Pembunuh Mahasiswi Depok Ditangkap di Pekalongan
Ilustrasi (Foto : Freepik)
A
A
A

DEPOK - Polisi menangkap pria berinisial AA yang diduga sebagai pelaku pembunuhan mahasiswi yang ditemukan tewas di rumah kontrakan di Kelurahan Sukmajaya, Depok Jawa Barat pada Kamis 18 Januari 2024, sore.

Kapolsek Sukmajaya, Kompol Margiyono mengatakan terduga pelaku ditangkap di daerah Pekalongan, Jawa Tengah.

“Alhamdulillah doa rekan-rekan, (terduga pelaku) ditangkap di daerah Pekalongan,” kata Margiyono kepada MNC Portal Indonesia, Jumat (19/1/2024).

Margiyono belum menjelaskan secara rinci terkait keberadaan terduga pelaku yang berada di daerah Pekalongan, Jawa Tengah tersebut.

Sebelumnya, Seorang mahasiswi yang belum diketahui identitasnya ditemukan tewas di dalam sebuah rumah kontrakan di Kelurahan Sukmajaya, Depok Jawa Barat pada Kamis sore.

Kapolsek Sukmajaya, Kompol Margiyono mengatakan penemuan tersebut bermula dari ibu terduga pelaku berinisial FT (42) mendatangi Polsek Sukmajaya yang melaporkan korban diduga dibunuh oleh anaknya AA.

“Betul (ada penemuan mayat). Ibunya (terduga pelaku) melapor ke Polsek,” kata Margiyono kepada MNC Portal Indonesia, Jumat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/338/3179194/pelaku-7BtC_large.jpg
Pelaku Bunuh Kakak Ipar dengan Palu Gada karena Dendam, Ini Tampangnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/338/3179190/pembunuhan-7oAX_large.jpg
Gegara Rokok, Pria di Pasar Minggu Hantam Kakak Ipar hingga Tewas Pakai Palu Gada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/338/3178837/viral-pwgs_large.jpg
Sadis! Mamah Muda Peragakan 25 Adegan saat Potong Kelamin Suaminya hingga Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/338/3178241/boyamin-FZ0W_large.jpg
Keluarga Bersyukur Pelaku Penculikan Kacab Bank BUMN Bakal Dikenakan Pasal Pembunuhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/338/3178215/kacab_bank_bumn-ysr5_large.jpg
Datangi Polda Metro, Keluarga Kacab Bank BUMN Desak Pelaku Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/338/3176108/mayat-E1XA_large.jpg
Pengeroyok Pria hingga Tewas di Bekasi Ditangkap, Ini Motifnya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement