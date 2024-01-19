Terduga Pembunuh Mahasiswi Depok Ditangkap di Pekalongan

DEPOK - Polisi menangkap pria berinisial AA yang diduga sebagai pelaku pembunuhan mahasiswi yang ditemukan tewas di rumah kontrakan di Kelurahan Sukmajaya, Depok Jawa Barat pada Kamis 18 Januari 2024, sore.

Kapolsek Sukmajaya, Kompol Margiyono mengatakan terduga pelaku ditangkap di daerah Pekalongan, Jawa Tengah.

“Alhamdulillah doa rekan-rekan, (terduga pelaku) ditangkap di daerah Pekalongan,” kata Margiyono kepada MNC Portal Indonesia, Jumat (19/1/2024).

Margiyono belum menjelaskan secara rinci terkait keberadaan terduga pelaku yang berada di daerah Pekalongan, Jawa Tengah tersebut.

Sebelumnya, Seorang mahasiswi yang belum diketahui identitasnya ditemukan tewas di dalam sebuah rumah kontrakan di Kelurahan Sukmajaya, Depok Jawa Barat pada Kamis sore.

Kapolsek Sukmajaya, Kompol Margiyono mengatakan penemuan tersebut bermula dari ibu terduga pelaku berinisial FT (42) mendatangi Polsek Sukmajaya yang melaporkan korban diduga dibunuh oleh anaknya AA.

“Betul (ada penemuan mayat). Ibunya (terduga pelaku) melapor ke Polsek,” kata Margiyono kepada MNC Portal Indonesia, Jumat.