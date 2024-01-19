Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Dokter Kecantikan Meninggal di Dalam Mobil, Diduga karena Kebocoran AC

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Jum'at, 19 Januari 2024 |11:29 WIB
Dokter Kecantikan Meninggal di Dalam Mobil, Diduga karena Kebocoran AC
Ilustrasi (Foto : Freepik)
BOGOR - Dokter kecantikan berinisial Y (44), ditemukan meninggal dunia dalam mobil di wilayah Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada jasad sang dokter.

Kapolsek Gunung Putri AKP Didin Komarudin mengatakan jasad dokter itu ditemukan pada Senin 15 Januari 2024. Berawal ketika warga menemukan Y dalam mobil di pinggir jalan Kota Wisata.

"Awalnya dari warga yang nemuin, kemudian lapor ke sekuriti Kota Wisata, sekuriti Kota Wisata laporan ke Polsek," kata Didin dikonfirmasi, Jumat (19/1/2024).

Polisi yang mendapat laporan tersebut bergegas menuju lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Dugaan awal, korban meninggal dunia karena adanya kebocoran dari AC mobil.

Telusuri berita news lainnya
