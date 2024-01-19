Tak Kuat Nanjak, Truk Pengangkut Kayu Terguling di Bojonggede Bogor

Truk terguling di Jalan Kampung Sawah, Desa Ragajaya, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jumat 19 Januari 2024 (Foto: Tria Ardiansyah)

JAKARTA - Seunit truk Mitsubishi Colt Diesel terguling di Jalan Kampung Sawah, Desa Ragajaya, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (19/1/2024) pagi. Tak ada korban jiwa dalam kecelakaan tunggal tersebut.

"Sopir selamat, gak ada korban," kata seorang warga, Tria Ardiansyah kepada Okezone.

BACA JUGA:

Menurutnya truk yang mengangkut kayu papan tersebut melintas dari arah Tugu Macan menuju arah Bojong. Sesampai di tanjakan, truk tidak kuat menanjak.

Truk bernomor polisi A 8638 AD kemudian mundur dan kehilangan kendali sehingga terguling di jalan yang licin karena disiram gujan.