HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tak Kuat Nanjak, Truk Pengangkut Kayu Terguling di Bojonggede Bogor

Salman Mardira , Jurnalis-Jum'at, 19 Januari 2024 |11:44 WIB
Truk terguling di Jalan Kampung Sawah, Desa Ragajaya, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jumat 19 Januari 2024 (Foto: Tria Ardiansyah)
JAKARTA - Seunit truk Mitsubishi Colt Diesel terguling di Jalan Kampung Sawah, Desa Ragajaya, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (19/1/2024) pagi. Tak ada korban jiwa dalam kecelakaan tunggal tersebut.

"Sopir selamat, gak ada korban," kata seorang warga, Tria Ardiansyah kepada Okezone.

Menurutnya truk yang mengangkut kayu papan tersebut melintas dari arah Tugu Macan menuju arah Bojong. Sesampai di tanjakan, truk tidak kuat menanjak.

Truk bernomor polisi A 8638 AD kemudian mundur dan kehilangan kendali sehingga terguling di jalan yang licin karena disiram gujan.

1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
