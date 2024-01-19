Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ini Jenis Tawon yang Sengat Balita di Bogor Hingga Meninggal

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Jum'at, 19 Januari 2024 |12:21 WIB
Ini Jenis Tawon yang Sengat Balita di Bogor Hingga Meninggal
Petugas Damkar mengevakuasi sarang tawon vespa (Foto: Istimewa)
BOGOR - Jenis tawon yang menyengat balita di wilayah Cisarua, Kabupaten Bogor, hingga meninggal dunia, terungkap. Tawon mematikan itu dikenal dengan jenis tawon Vespa.

"Jenis tawonnya itu jenis Vespa yang kalau orang Sunda bilangnya Odeng," kata Kasi Penyelamatan dan Pertolongan Darurat Damkar Kabupaten Bogor Wahyudi Hidayat, Jumat (19/1/2024).

Sarang tawon ini berada di atas pohon pinus. Diduga, sarang tersebut diganggu oleh anak-anak yang bermain sehingga tawon keluar dan mengejar.

"Yang dilaporkan kepada kami ada 2 (korban). Satu anak usia 2 tahun perempuan, kedua perempuan usia sekitar SD. Korban meninggal yang kecil," jelasnya.

Tim Damkar yang mendapat adanya korban jiwa oleh tawon langsung mendatangi lokasi untuk memusnahkan sarang. Diimbau, warga yang melihat sarang tawon di sekitar lingkungan untuk melapor.

"Kejadian Hari selasa, setelah pemakaman kemarin (Rabu) kita dilaporkan," ujarnya.

