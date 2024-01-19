BPBD DKI Minta Warga Waspada Hujan Disertai Angin Kencang

JAKARTA - Pusdatin Kebencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengimbau warga yang beraktifitas di Jakarta dan sekitarnya untuk mewaspadai cuaca hujan disertai angin kencang pada Jumat (19/1/2024).

"Waspada potensi hujan yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang yang dapat terjadi pada waktu siang hingga menjelang malam hari pada skala lokal di sebagian wilayah Kab dan Kota Bogor, Kota Depok," ujar Yohan petugas Pusdatin BPBD DKI Jakarta.

Meskipun demikian, BPBD DKI hingga Jumat siang belum menemukan ada genangan atau banjir signifikan yang dilaporkan oleh petugas maupun warga setempat.

"Sejauh ini belum ada laporan dari wilayah dan di medsos juga belum ada laporan," pungkasnya.

Sebagaimana diketahui kondisi hujan gerimis dengan intensitas ringan hingga sedang melanda sejumlah wilayah Jakarta dari Jumat tengah malam (dini hari) hingga Jumat siang.

(Khafid Mardiyansyah)