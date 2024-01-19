Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

3 dari 4 Perampok Restoran Cepat Saji di Bogor Ditangkap Polisi

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Jum'at, 19 Januari 2024 |16:13 WIB
3 dari 4 Perampok Restoran Cepat Saji di Bogor Ditangkap Polisi
Polisi tangkap 3 perampok restoran cepat saji di Bogor (Foto: MPI)
A
A
A

BOGOR - Polisi menangkap tiga dari empat pelaku perampokan restoran cepat saji di wilayah Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Para pelaku menjual hasil kejahatannya untuk berfoya-foya.

Pantauan MNC Portal, ketiga pelaku yang masing-masing berinisial SR (31), YS (30) dan MRS (19) dihadirkan dalam konfrensi pers di Polres Bogor. Dengan mengenakan baju tahanan warna oranye dan tangan di borgol, ketiganya turun dari mobil digiring petugas menuju lobi utama Polres Bogor.

"Hari ini kami dari Polres Bogor rilis ungkap kasus pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Gunung Putri gerai Pizza Hut," kata Wakapolres Polres Bogor Kompol Adhimas, Jumat (19/1/2024).

Ketiga pelaku ditangkap di wilayah berbeda yakni di Bogor dan Bekasi. Saat ini, polisi masih melakukan pengejaran terhadap satu pelaku lainnya yang buron.

"Satu pelaku masih DPO," jelasnya.

Sementara itu, Kanit Reskrim Polsek Gunung Putri Iptu Ekksa Sakti mengatakan bahwa para pelaku ini mencari target sasaran pencurian secara acak. Hingga akhirnya, mendapati peluang melancarkan aksinya di gerai restoran cepat saji tersebut.

"Mereka modus operandinya random. Ketika melihat ada peluang, mereka masuk melakukan aksi," ucap Ekka.

Adapun dalam aksi tersebut, para pelaku berhasil menggondol laptop, infokus dengan nilai kerugian sekitar Rp 45 juta. Hasil kejahatan itu dibagikan kepada masing-masing pelaku untuk berfoya-foya.

"Jadi barang hasil kejahatan ini mereka jual, mereka bagi. Kemudian uangnya dipakai untuk berfoya-foya," terangnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/519/3163353/perampokan-HMRE_large.jpg
Kronologi Nenek di Malang Ditemukan Tewas Diduga Dirampok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/519/3163283/perampokan-mdt1_large.jpg
Diduga Dirampok, Nenek di Malang Tewas Bersimbah Darah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/27/525/3158490/perampokan-HRPi_large.jpg
Pelajar di Bandung Pulang Sekolah Dirampok, Ponselnya Raib
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/17/340/3156007/perampokan-fiQt_large.jpg
Nenek 84 Tahun Disekap dan Dipukuli saat Sholat Tahajud, Emas dan Uang Puluhan Juta Dirampok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/05/338/3152897/penjara-hGks_large.jpg
Begini Peran 4 Penculik dan Perampok Pria di Kemang Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/16/340/3147634/perampokan-Efe2_large.jpg
Perampok Sekap Lansia di Agam, Gasak Emas Hampir 1 Kg hingga Uang Puluhan Juta
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement