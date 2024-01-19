Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Dua Truk Kecelakaaan di Jalan Raya Transyogi Cariu-Cianjur

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Jum'at, 19 Januari 2024 |17:02 WIB
Dua Truk Kecelakaaan di Jalan Raya Transyogi Cariu-Cianjur
Truk kecelakaan di Bogor. (Foto: Dok Ist)
BOGOR - Dua truk kecelakaan di Jalan Raya Transyogi Cariu-Cianjur, Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor. Dua orang mengalami luka-luka dalam kejadian ini.

Kanit Lantas Polsek Cariu Ipda M. Ali mengatakan peristiwa itu terjadi sekira pukul 10.30 WIB. Berawal ketika truk kontainer yang dikendarai HR (39) sedang melaju dari arah Cariu menuju Cianjur.

 BACA JUGA:

"Di turunan karena remnya tidak kuat mengakibatkan truk tersebut terpelintir kepalanya ke kanan," kata Ali dalam keterangannya, Jumat (19/1/2024).

Halaman: 1 2
1 2
      
