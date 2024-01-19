Dua Truk Kecelakaaan di Jalan Raya Transyogi Cariu-Cianjur

BOGOR - Dua truk kecelakaan di Jalan Raya Transyogi Cariu-Cianjur, Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor. Dua orang mengalami luka-luka dalam kejadian ini.

Kanit Lantas Polsek Cariu Ipda M. Ali mengatakan peristiwa itu terjadi sekira pukul 10.30 WIB. Berawal ketika truk kontainer yang dikendarai HR (39) sedang melaju dari arah Cariu menuju Cianjur.

"Di turunan karena remnya tidak kuat mengakibatkan truk tersebut terpelintir kepalanya ke kanan," kata Ali dalam keterangannya, Jumat (19/1/2024).