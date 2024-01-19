Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Gelar Rekonstruksi Kasus Pembunuhan Fitria Wulandari Oleh Kekasihnya, Ada 29 Adegan

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Jum'at, 19 Januari 2024 |17:46 WIB
Polisi Gelar Rekonstruksi Kasus Pembunuhan Fitria Wulandari Oleh Kekasihnya, Ada 29 Adegan
Polisi gelar rekonstruksi pembunuhan Fitria Wulandari (Foto : Istimewa)
BOGOR - Satreskrim Polresta Bogor Kota menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan Fitria Wulandari oleh kekasihnya Rahmat Agil alias Alung di Jalan Semeru, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor. Terdapat 29 adegan yang diperagakan oleh tersangka Alung.

"Telah dilaksanakan rekonstruksi (kasus pembunuhan Alung) sebanyak 29 adegan," kata Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota Kompol Luthfi Olot Gigantara dalam keterangannya, Jumat (19/1/2024).

Kata dia, ke-29 adegan itu dimulai dari tersangka menjemput korban di rumah saudaranya yang berada di Cibalagung. Sampai adegan tersangka menyimpan mayat korban di dalam Ruko Brajamustika.

"Dan kemudian meninggalkannya," jelasnya.

Dalam rekonstruksi ini turut dihadiri oleh Penyidik Unit I Krimum Sat Reskrim Polresta Bogor Kota, Unit Identifikasi Sat Reskrim Polresta Bogor Kota, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Kota Bogor, para saksi dan tersangka Alung.

"Jalannya rekonstruksi dilaksanakan dengan lancar dalam keadaan aman kondusif, untuk tersangka diperankan langsung oleh tersangka dan untuk korban digantikan peran pengganti," pungkasnya.

Sebelumnya, Fitria Wulandari ditemukan tewas dalam ruko di Jalan Semeru, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor pada Sabtu 2 Desember 2023 malam. Korban langsung dibawa ke RS Polri Kramatjati, Jakarta.

