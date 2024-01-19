Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Relawan Ganjar-Mahfud Bantu Warga Penuhi Kebutuhan Pokok, Gelar Tebus Murah Sembako di Jaktim

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Jum'at, 19 Januari 2024 |20:58 WIB
Relawan Ganjar-Mahfud Bantu Warga Penuhi Kebutuhan Pokok, Gelar Tebus Murah Sembako di Jaktim
Relawan Ganjar-Mahfud gelar tebus murah sembako di Jaktim (Foto: Istimewa)
A
A
A

 

JAKARTA - Relawan pendukung pasangan calon nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD yang tergabung dalam Komunitas Warung Tegal (Kowarteg) Indonesia, turut membantu memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, khususnya bagi warga prasejahtera, dengan menggelar kegiatan Tebus Murah Sembako di lingkungan RT 7, RW 4, Kelurahan Kampung Tengah, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, DKI Jakarta, pada Kamis 18 Januari 2024.

Dalam keterangannya, Jumat (19/1/2024), Sekjen Kowarteg Indonesia, Seno Herlangga mengatakan kegiatan tebus murah sembako ini dilakukan untuk menjawab keluh kesah warga prasejahtera yang kesulitan mendapatkan sembako karena harganya makin melonjak.

"Dari segi ekonomi, dengan cara tebus murah, ibu-ibu dapat menebusnya lebih mudah," ujarnya.

Kegiatan tersebut sekaligus menjadi salah satu ajang untuk memperkenalkan sosok Ganjar Pranowo-Mahfud MD dan programnya. "Kami juga menyosialisasikan program sat set-tas tes Ganjar-Mahfud," ujarnya.

Kowarteg menjual minyak goreng 1 liter hanya Rp5 ribu yang biasanya sekitar Rp15 ribu. Kegiatan itu disambut meriah oleh sejumlah masyarakat.

Sementara itu, Muhammad Yamin, 32, sebagai warga sekitar mengapresiasi program Kowarteg Indonesia.

"Masyarakat di sini sangat membutuhkan program seperti ini. Alangkah baiknya program ini dirutinkan lebih mantap," ujarnya.

