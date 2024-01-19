Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pria Tewas Leher Terikat Tambang di Gubuk Persawahan Gegerkan Warga Bekasi

Ade Suhardi , Jurnalis-Jum'at, 19 Januari 2024 |21:30 WIB
Pria Tewas Leher Terikat Tambang di Gubuk Persawahan Gegerkan Warga Bekasi
Penemuan mayat terikat di Bekasi (Foto: Ade Suhardi)
A
A
A

BEKASI - Warga Desa Jayamukti, Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat digegerkan penemuan mayat seorang pria di sebuah gubuk persawahan. Pria berinisial AJ (48) itu ditemukan tewas dalam keadaan leher terjerat tambang.

"Kejadiannya tadi pukul 14.45 WIB," ujar Kapolsek Cikarang Pusat AKP Usep Armansyah dalam keterangannya, Jumat (19/1/2024).

Usep menjelaskan, korban ditemukan pengembala sapi di sekitar lokasi kejadian. Lalu, pengembala sapi itu memberitahukan kepada Dede karena kaget melihat korban sedang tidur leher terikat.

"Kaget mengetahui korban dengan leher terikat, saksi Dede juga lalu melaporkan penemuan itu ke polisi," ujarnya.

Dari hasil pemeriksaan sementara, lanjut Usep, korban tewas diduga bunuh diri karena terdapat tali di leher korban posisi terikat. "Saat ditemukan posisi lidah tergigit, keluar kotoran BAB dan urine pada leher korban terjerat tambang dengan simpul hidup," tuturnya.

Dari hasil olah tempat kejadian perkara (TKP), polisi menemukan sejumlah barang bukti. Yakni, tali tambang yang diduga untuk bunuh diri, kaos warna hitam, tas berisi KTP dan BPJS serta HP milik korban.

"Berdasarkan KTP dan handphone yang ditemukan, polisi juga akan melakukan pemeriksaan ke alamat yang berada di tas korban," pungkasnya.

(Arief Setyadi )

      
