HOME NEWS MEGAPOLITAN

Petugas Sisir Bendera Parpol Bahayakan Pengguna Jalan di Jaksel Malam Ini

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Jum'at, 19 Januari 2024 |23:33 WIB
Petugas Sisir Bendera Parpol Bahayakan Pengguna Jalan di Jaksel Malam Ini
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pemkot Jakarta Selatan, Bawaslu Jakarta Selatan, instansi terkait bakal melakukan penyisiran di jalanan kawasan Jakarta Selatan pada Jumat (19/1/2024) malam ini. Hal itu untuk mengantisipasi Alat Peraga Kampanye (APK) partai politik yang membahayakan pengguna jalan.

"Kita lebih ke monitoringnya, dilakukan khususnya di flyover di kawasan Jakarta Selatan," ujar Kepala Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jakata Selatan, Dirhamul Nugraha pada wartawan, Jumat (19/1/2024).

Menurutnya, kegiatan penyisiran itu dilakukan bersama Bawaslu Jakarta Selatan, instansi terkait hingga perwakilan partai politik. Pasalnya, APK tersebut bakal dibenahi sendiri oleh perwakilan parpol.

"Arahan pimpinan pembenahan, sehingga bendera parpol yang sudah patah-patah, nanti juga yang membenahi, nyabut, potong, atau pindahin dari pihak parpol, kami sifatnya mengingatkan ke parpol-parpol," tuturnya.

Sama halnya dengan Dirmahul, Komisioner Bawaslu Jakarta Selatan, Ahmad Fahlevi menerangkan, penyisiran dilakukan pada APK yang dinilai membahayakan pengguna jalan hingga tak layak. Penyisiran dilakukan secara bertahap, yang mana saat ini difokuskan dahulu di kawasan flyover dan JPO.

