Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Dorong Program Internet Super Cepat Gratis dan Merata, Ganjar: Bisa Buat Desa Mendunia

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Sabtu, 20 Januari 2024 |00:16 WIB
Dorong Program Internet Super Cepat Gratis dan Merata, Ganjar: Bisa Buat Desa Mendunia
Ganjar Pranowo (Foto: MPI)
A
A
A

PONOROGO - Calon Presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo mendorong program 'Internet Super Cepat, Gratis dan Merata' dalam program andalan jelang Pilpres 2024 mendatang. Ia menilai akses internet cepat dan rata ke seluruh penjuru menjadi sangat penting bagi kalangan konten kreator yang bisa juga mengangkat desa untuk mendunia.

Hal itu disampaikan saat berdialog dan menyerap aspirasi kalangan milenial di Kafe Sekayu River, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur pada Jumat (19/1/2024).

"Itu kenapa pemerataan internet menjadi penting, internet gratis menjadi penting, internet cepat juga penting sehingga teman teman konten itu cepat, buat ngonten bisa macam macam bisa tutorial menanam, tutorial panen, tutorial ngolah atau barang kali ada kesenian yang bisa ditunjukkan dari desa dan bisa mendunia," kata Ganjar.

Ganjar mengatakan bahwa jika desa kreatif bukan tidak mungkin akan lahir Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement