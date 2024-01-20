Dorong Program Internet Super Cepat Gratis dan Merata, Ganjar: Bisa Buat Desa Mendunia

PONOROGO - Calon Presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo mendorong program 'Internet Super Cepat, Gratis dan Merata' dalam program andalan jelang Pilpres 2024 mendatang. Ia menilai akses internet cepat dan rata ke seluruh penjuru menjadi sangat penting bagi kalangan konten kreator yang bisa juga mengangkat desa untuk mendunia.

Hal itu disampaikan saat berdialog dan menyerap aspirasi kalangan milenial di Kafe Sekayu River, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur pada Jumat (19/1/2024).

"Itu kenapa pemerataan internet menjadi penting, internet gratis menjadi penting, internet cepat juga penting sehingga teman teman konten itu cepat, buat ngonten bisa macam macam bisa tutorial menanam, tutorial panen, tutorial ngolah atau barang kali ada kesenian yang bisa ditunjukkan dari desa dan bisa mendunia," kata Ganjar.

Ganjar mengatakan bahwa jika desa kreatif bukan tidak mungkin akan lahir Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).