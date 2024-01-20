Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bunda Iffet Ternyata Sudah Lama Ingin Jadikan Ganjar Presiden

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Sabtu, 20 Januari 2024 |17:37 WIB
Bunda Iffet Ternyata Sudah Lama Ingin Jadikan Ganjar Presiden
Bunda Iffet (Foto: Carlos Roy Fajarta)
A
A
A

JAKARTA - Keputusan Slank mendukung Capres-Cawapres 2024 nomor urut 3 dalam Pemilu 2024, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mendapat restu penuh dari Bunda Iffet Veceha Sidharta.

Ibu bagi personel Slank dan Slankers seluruh Indonesia yang akrab disapa Bunda Iffet ini menegaskan bahwa Ganjar-Mahfud adalah calon pemimpin yang terbaik.

Hal itu disampaikan Bunda Iffet usai Slank menggelar deklarasi untuk Ganjar-Mahfud di Markas Besar Slank, Gang Potlot III Jakarta, Sabtu (20/1/2024). Bunda Iffet tak bisa mendampingi deklarasi karena sedang tidak enak badan dan hanya berbaring di kamarnya.

Sebelum deklarasi, Ganjar dan Mahfud sempat sowan ke ruangan Bunda Iffet. Mereka bercanda bersama dan Bunda Iffet memberikan wejangan pada Capres nomor urut 3 itu.

"Cita-cita Bunda sudah lama pengen jadiin Pak Ganjar itu presiden. Jadi bukan karena apa-apa ya, memang sudah ada di hati. Bunda pikir, Pak Ganjar dan Pak Mahfud inilah presiden Indonesia yang paling bagus," ucap Bunda Iffet.

Bunda Iffet sangat mengenal kedua pasangan itu. Khususnya Ganjar, karena Ganjar kerap hadir dalam setiap Slank konser.

"Pak Ganjar orangnya baik, saya tahu pak Ganjar karena setiap Slank tampil, pak Ganjar sering datang. Jadi udah nggak aneh kalau Slank dukung Ganjar, karena udah betul-betul tertarik Pak Ganjar jadi presiden," jelasnya.

Bunda Iffet pun mengajak seluruh Slankers di manapun berada untuk mendukung Capres-Cawapres Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Ganjar Mahfud tersebut.

"Sebab, menurut pilihan Bunda yang sudah tua ini, pak Ganjar-lah yang masih tegas dengan keadaan negara kita. Jadi Bunda berharap Slankers pilihlah Pak Ganjar," pungkasnya.

