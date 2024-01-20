Liliana Tanoesoedibjo: Partai Perindo Selalu Lakukan Kegiatan untuk Kesejahteraan Masyarakat

JAKARTA - Ketua Umum DPP Kartini Perindo sekaligus caleg DPR RI dapil DKI Jakarta II, Liliana Tanoesoedibjo menyatakan setiap kegiatan partainya bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat.

Hal itu ia sampaikan saat menghadiri bazar murah dan cek kesehatan gratis di Jalan Damai 2, RT8/2, Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Sabtu (20/1/2024).

"Partai Perindo selalu melakukan sesuatu untuk kesejahteraan masyarakat," kata Liliana di lokasi.

Politisi partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu berharap, dengan kegiatan tersebut masyarakat menyadari partai politik yang peduli dengan rakyat kecil.

Caleg partai yang dipimpin oleh Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Capres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo itu menyebutkan pihaknya akan terus bersama masyarakat untuk membangun Indonesia lebih baik lagi.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Umum DPP Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo saat menghadiri dua kegiatan tersebut di di Jalan Damai 2, RT8/2, Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Sabtu (20/1/2024).

"Kami dalam rangka baksos bazar murah, ada pemeriksaan kesehatan gratis, ini merupakan kegiatan rutin," kata Hary Tanoe di lokasi.