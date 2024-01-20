Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Liliana Tanoesoedibjo: Partai Perindo Selalu Lakukan Kegiatan untuk Kesejahteraan Masyarakat

Nur Khabibi , Jurnalis-Sabtu, 20 Januari 2024 |20:17 WIB
Liliana Tanoesoedibjo: Partai Perindo Selalu Lakukan Kegiatan untuk Kesejahteraan Masyarakat
Ketum Kartini Perindo, Liliana Tanoesoedibjo (foto: dok MPI)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum DPP Kartini Perindo sekaligus caleg DPR RI dapil DKI Jakarta II, Liliana Tanoesoedibjo menyatakan setiap kegiatan partainya bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat.

Hal itu ia sampaikan saat menghadiri bazar murah dan cek kesehatan gratis di Jalan Damai 2, RT8/2, Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Sabtu (20/1/2024).

"Partai Perindo selalu melakukan sesuatu untuk kesejahteraan masyarakat," kata Liliana di lokasi.

Politisi partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu berharap, dengan kegiatan tersebut masyarakat menyadari partai politik yang peduli dengan rakyat kecil.

Caleg partai yang dipimpin oleh Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Capres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo itu menyebutkan pihaknya akan terus bersama masyarakat untuk membangun Indonesia lebih baik lagi.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Umum DPP Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo saat menghadiri dua kegiatan tersebut di di Jalan Damai 2, RT8/2, Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Sabtu (20/1/2024).

"Kami dalam rangka baksos bazar murah, ada pemeriksaan kesehatan gratis, ini merupakan kegiatan rutin," kata Hary Tanoe di lokasi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/320/3171280//hasan_nasbi-ivFI_large.jpg
Profil dan Karier Hasan Nasbi, Komisaris Baru PT Pertamina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/02/337/3091469//212-NqfI_large.jpg
Habib Rizieq: Pilpres dan Pilkada Sudah Selesai, Jangan Mau Diadu Domba Lagi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/18/338/3087046//pilkada-bt4n_large.jpg
Tangkal Hoaks dan Ujaran Kebencian, PWNU dan Ormas Betawi Deklarasi Pilkada Jakarta Damai
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement