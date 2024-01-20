Ketika Satgas Indo RDB XXXIX-E/MONUSCO Gerak Cepat Bantu Evakuasi Truk FARDC di Kongo

JAKARTA - Satgas Indonesian Rapid Deployment Batalion (Indo RDB) XXXIX-E/MONUSCO kembali melakukan langkah cepat dalam memberikan bantuan proses evakuasi kendaraan truk FARDC, yang mengalami kecelakaan bertempat di Desa Waka, Bogoro, Republik Demokratik Kongo, pada Kamis 18 Januari 2024.

Merespon cepat adanya kejadian yang dialami truk FARDC yang sedang dalam kegiatan pengambilan kayu bakar. Ini menunjukan sikap responsif terhadap kesulitan satuan lain. Hal ini selaras dengan Visi TNI PRIMA (Profesional, Responsif, Integfatif, Modern, Adaptif).

Tim yang dipimpin Sertu Helmi dengan sigap bergerak menuju Desa Waka pada pukul 17.00 LT. Sepanjang perjalanan dari POB Bogoro sampai Desa Waka terpantau aktivitas warga masih berjalan normal.

Selama proses evakuasi berlangsung personel Satgas menggunakan alat berat dan juga tetap melaksanakan penjagaan di sekitaran tempat evakuasi. Ini demi menjaga keamanan dan kelancaran evakuasi.

“Terima kasih kepada Indo RDB atas bantuannya dalam proses evakuasi kendaraan truk kami. Kami sangat salut dengan respon cepat dari Indo RDB,” ucap Komandan Special Force Bunia Kolonel Bravo.

(Awaludin)