Sekjen PDIP Hasto Buka Suara soal Isu Mundurnya Para Menteri dari Kabinet Jokowi-Ma'ruf

MANADO - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto buka suara soal ramainya isu para menteri yang dikabarkan akan mundur dari kabinet pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) - Ma'ruf Amin. Isu itu muncul mendekati pencoblosan Pilpres 2924.

Hasto mengaku mendengar kabar ada menteri yang merasa tidak nyaman ketika menghadapi persaingan politik di masa-masa Pemilu 2024. Namun, dipastikan Hasto, para menteri dari PDIP akan tetap bekerja secara maksimal demi rakyat.

"Kita lihat memang ada ketidaknyamanan dalam kabinet saat ini," ungkap Hasto ketika ditanya awak media usai membuka Rakerda PDIP Sulawesi Utara di Manado, Sabtu (20/1/2024).

Meski demikian, Hasto memastikan bahwa para menteri yang berasal dari kader PDI Perjuangan bekerja secara maksimal dan memberikan yang terbaik untuk rakyat. Ia menitipkan pesan untuk para menteri yang berasal dari PDIP.