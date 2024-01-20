Sosok Hary Tanoesoedibjo di Mata Warga : Orangnya Ramah, Terus Mengayomi

JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo menghadiri kegiatan bazar murah dan cek kesehatan gratis yang digelar di Jalan Damai 2, RT8/2, Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Sabtu (20/1/2024).

Dalam kesempatan tersebut, Hary ditemani Ketua DPP Kartini Perindo sekaligus caleg dapil DKI Jakarta II, Liliana Tanoesoedibjo, dan istri capres Ganjar Pranowo, Atikoh Supriyanti.

Erna Susanti, warga yang mengikuti bazar murah itu menyatakan senang bisa bertemu dengan tiga tokoh tersebut. Menurutnya, selama ini ia lebih sering melihat dari balik layar televisi.

"Alhamdulillah beliau ya orangnya ramah, terus mengayomi masyarakat, merangkul, Alhamdulillah," kata Erna di lokasi.

Erna mengaku, hari ini merupakan kali kedua dirinya bertemu dengan Hary Tanoe. Yang pertama, terjadi pada 2019 lalu.