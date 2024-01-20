Sapa Warga Periuk Tangerang, Hary Tanoesoedibjo Tegaskan Partai Perindo Fokus Pengentasan Kemiskinan

TANGERANG - Partai Perindo kembali menggelar bazar sembako murah dan pemeriksaan kesehatan gratis di Kelurahan Sangiang Jaya, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang, Sabtu (20/1/2024). Kegiatan itu juga turut dihadiri oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT).

Sambil menyapa warga yang hadir, Caleg DPR RI Dapil Banten III itu pun menegaskan bahwa Partai Perindo selalu berusaha untuk hadir di tengah masyarakat, terutama rakyat kecil.

"Saya selalu ingatkan, untuk mewujudkan persatuan Indonesia caranya harus mensejahterakan rakyat dulu. Makanya kalau di logo Perindo pasti di bawahnya ada tulisan untuk Indonesia sejahtera," ujar Hary Tanoe.

Selain itu Hary pun mengingatkan kembali bahwa Partai Perindo saat ini fokus pada pengentasan kemiskinan dan kesenjangan sosial, agar persatuan Indonesia bisa terjalin. Tahapan yang akan ditempuh salah satunya dengan mensejahterakan rakyat dan meningkatkan produktivitas UMKM.