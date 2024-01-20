Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Partai Perindo Apresiasi Program Internet Gratis Ganjar-Mahfud Sudah Dinikmati Warga Lombok

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Sabtu, 20 Januari 2024 |21:48 WIB
Partai Perindo Apresiasi Program Internet Gratis Ganjar-Mahfud Sudah Dinikmati Warga Lombok
Efraim Yerry Tawalujan (Perindo)
A
A
A

JAKARTA - Juru Bicara Nasional DPP Partai Perindo, Efraim Yerry Tawalujan merespons program unggulan internet gratis diusung Capres-Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD yang telah dinikmati warga Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).

"Hanya Ganjar-Mahfud pasangan Capres-Cawapres yang memiliki program unggul dan teruji. Bahkan, sebelum menjadi Presiden-Wakil Presiden, program Ganjar-Mahfud telah dinikmati masyarakat," kata Yerry kepada wartawan, Sabtu (20/1/2024).

"Program internet gratis ini untuk peningkatan kualitas pendidikan sejak usia dini, peningkatan kualitas SDM dan pemerataan kesempatan berusaha lewat jalur digital," tambahnya.

 BACA JUGA:

Ketua Bidang Sosial dan Kesejahteraan DPP Partai Perindo itu mengatakan program Ganjar-Mahfud tak hanya menyediakan sarana internet gratis melainkan disertai pelatihan digital untuk masyarakat.

Halaman:
1 2 3
      
