Partai Perindo Apresiasi Program Internet Gratis Ganjar-Mahfud Sudah Dinikmati Warga Lombok

JAKARTA - Juru Bicara Nasional DPP Partai Perindo, Efraim Yerry Tawalujan merespons program unggulan internet gratis diusung Capres-Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD yang telah dinikmati warga Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).

"Hanya Ganjar-Mahfud pasangan Capres-Cawapres yang memiliki program unggul dan teruji. Bahkan, sebelum menjadi Presiden-Wakil Presiden, program Ganjar-Mahfud telah dinikmati masyarakat," kata Yerry kepada wartawan, Sabtu (20/1/2024).

"Program internet gratis ini untuk peningkatan kualitas pendidikan sejak usia dini, peningkatan kualitas SDM dan pemerataan kesempatan berusaha lewat jalur digital," tambahnya.

Ketua Bidang Sosial dan Kesejahteraan DPP Partai Perindo itu mengatakan program Ganjar-Mahfud tak hanya menyediakan sarana internet gratis melainkan disertai pelatihan digital untuk masyarakat.