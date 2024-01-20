Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

H-25 Pemilu 2024, Caleg Perindo Rere Tati Sri Hardina Target Menang 25% di Pancoran Mas Depok

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Sabtu, 20 Januari 2024 |21:40 WIB
H-25 Pemilu 2024, Caleg Perindo Rere Tati Sri Hardina Target Menang 25% di Pancoran Mas Depok
Caleg Perindo Rere Tati Sri Hardina (Foto: MPI/Refi)
A
A
A

DEPOK - Calon anggota legislatif (Caleg) DPRD Kota Depok Dapil I Pancoran Mas dari Partai Perindo, Rere Tati Sri Hardina menargetkan menang 25 persen dari total jumlah pemilih di daerah pemilihannya itu jelang H-25 Pileg 2024 mendatang.

"Target kami menang 25% atau 35.000 suara dari jumlah pemilih di Pancoran Mas," kata Rere kepada wartawan, Sabtu (20/1/2024).

 BACA JUGA:

Rere yang maju dari Partai Perindo partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu target khusus dewan di Pancoran Mas yakni dua kursi.

"Target 2 kursi juga Perindo di Pancoran Mas," ungkapnya.

Halaman:
1 2
      
