Warga Tapos Depok Senang Perindo Gelar Bazar Minyak Goreng Murah di Tengah Mahalnya Sembako

DEPOK - Caleg DPR RI Dapil VI Jawa Barat (Depok-Bekasi) dari Partai Perindo, Yenti Nuddin dan Caleg DPRD Kota Depok Dapil 5 (Cilodong-Tapos) dari Partai Perindo, Rahmayanti menggelar bazar minyak goreng kemasan sebanyak 150 liter di Kampung Sindangkarsa RT 3/7, Sukamaju Baru, Tapos, Kota Depok pada Sabtu (20/1/2024) sore. Adapun satu liter minyak goreng dapat ditebus sebesar Rp5 ribu.

Soraya (40) menyebut tebus murah minyak goreng bagus ditengah harga kebutuhan pokok mahal di pasaran. Ia menyebut tebus murah minyak goreng dari Partai Perindo yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu sangat terbantu.

"Tanggapan saya sebagai warga ini bagus tebus murah karena memang kebutuhan pokok sedang mahal di pasaran. Tebus murah ini sangat membantu juga untuk warga Depok khususnya di Cilodong-Tapos," kata Soraya.

Soraya berharap kegiatan seperti ini terus berlanjut dan Caleg terpilih khususnya dari Partai Perindo agar lebih memperhatikan warga khususnya di perkampungan.