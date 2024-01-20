Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Slank Dukung Ganjar-Mahfud, Slankers: Kami Sangat Setuju!

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Sabtu, 20 Januari 2024 |22:31 WIB
Slank Dukung Ganjar-Mahfud, Slankers: Kami Sangat Setuju!
Slank dukung Ganjar-Mahfud pada Pilpres 2024 (Foto: MPI)
A
A
A

 

JAKARTA - Slankers mendukung penuh keputusan band idolanya Slank yang mendukung pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD pada Pilpres 2024.

Mereka menyatakan siap berjuang di bawah untuk memenangkan calon presiden dan calon wakil presiden (Capres-Cawapres) nomor urut 3 itu.

"Seneng banget akhirnya Slank menyatakan sikap dalam Pilpres 2024. Dan lebih senang lagi karena dukungannya ke Ganjar-Mahfud," ucap Franky, salah satu Slankers asal Jatinegara, Sabtu (20/1/2023).

Ganjar-Mahfud, kata Franky, adalah sosok yang tegas dan merakyat. Keduanya sangat dekat dengan masyarakat kecil. "Keduanya juga tegas dalam hal memberantas korupsi. Kami senang dengan deklarasi ini, dan kami mendukung serta siap memenangkan Ganjar-Mahfud," tuturnya.

Hal senada disampaikan Cipungke, Slankers Happy Family. Ia mengatakan bahwa sudah lama Slankers seluruh Indonesia menantikan deklarasi hari ini.

"Tadinya sih belum buka suara, kami menunggu lama, dan hari ini sudah buka suara. Slank dan Slankers dukung Ganjar-Mahfud. Tentu kami sangat setuju karena ini pilihan paling tepat," ucapnya.

Menurutnya, banyak Slankers yang suka pada sosok Ganjar-Mahfud. Selain itu, keduanya juga memiliki visi misi yang baik, khususnya pada penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.

"Pasti Slankers seluruh Indonesia akan menangkan Ganjar-Mahfud," pungkasnya.

