Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Hadiri Cek Kesehatan Gratis di Ciganjur, Siti Atikoh Puji Kampanye Positif Partai Perindo

Nur Khabibi , Jurnalis-Sabtu, 20 Januari 2024 |23:32 WIB
Hadiri Cek Kesehatan Gratis di Ciganjur, Siti Atikoh Puji Kampanye Positif Partai Perindo
Foto : MPI
A
A
A

JAKARTA - Istri calon presiden (capres) Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Supriyantimenghadiri bazar murah dan cek kesehatan gratis digelar Partai Perindo di Jalan Damai 2, RT8/2, Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Sabtu (20/1/2024).

Dalam kesempatan tersebut, Atikoh ditemani Ketua Umum DPP Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo dan Ketua Umum DPP Kartini Perindo sekaligus Caleg DPR RI dapil DKI Jakarta II, Liliana Tanoesoedibjo.

Kedatangan mereka pun disambut meriah oleh warga yang sudah menunggu di lokasi yang menggunakan lapangan futsal. Kursi pun terisi penuh hingga beberapa orang harus rela berdiri.

 BACA JUGA:

Saat kedatangan, warga pun berebut untuk berjabat tangan sekaligus berfoto dengan tiga orang yang biasa mereka lihat di layar kaca.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/337/3180561/pemuda_perindo-NzKr_large.jpg
Ketum Baru Pemuda Perindo William Tanuwijaya: Fokus Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/337/3180560/pemuda_perindo-qC2i_large.jpg
Pengurus Baru Pemuda Perindo Harus Menjadi Pelaku Sejarah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/340/3179101/perindo-XFHt_large.jpg
Majukan Kesejahteraan Rakyat Papua dengan Bersinergi Bersama Pemerintah Daerah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/340/3178847/partai_perindo-eCDQ_large.jpg
Gelar Rakorwil, Partai Perindo Perkuat Konsolidasi DPW Papua Tengah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/340/3176139/partai_perindo-eH5n_large.jpg
Partai Perindo Gelar Rakorwil Sekaligus Lantik Ketua DPW Jateng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172813/peduli-l1kz_large.jpg
Peduli Penyandang Disabilitas, DPD Partai Perindo Sumba Barat Daya Dorong Kesetaraan Jadi Prioritas
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement