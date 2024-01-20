Hadiri Cek Kesehatan Gratis di Ciganjur, Siti Atikoh Puji Kampanye Positif Partai Perindo

JAKARTA - Istri calon presiden (capres) Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Supriyantimenghadiri bazar murah dan cek kesehatan gratis digelar Partai Perindo di Jalan Damai 2, RT8/2, Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Sabtu (20/1/2024).

Dalam kesempatan tersebut, Atikoh ditemani Ketua Umum DPP Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo dan Ketua Umum DPP Kartini Perindo sekaligus Caleg DPR RI dapil DKI Jakarta II, Liliana Tanoesoedibjo.

Kedatangan mereka pun disambut meriah oleh warga yang sudah menunggu di lokasi yang menggunakan lapangan futsal. Kursi pun terisi penuh hingga beberapa orang harus rela berdiri.

Saat kedatangan, warga pun berebut untuk berjabat tangan sekaligus berfoto dengan tiga orang yang biasa mereka lihat di layar kaca.