INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Warga Ciganjur : Alhamdulillah Bazar Murah Partai Perindo Sangat Membantu Kami

Nur Khabibi , Jurnalis-Minggu, 21 Januari 2024 |01:05 WIB
Warga Ciganjur : Alhamdulillah Bazar Murah Partai Perindo Sangat Membantu Kami
A
A
A

JAKARTA - Partai Perindo menggelar Bazar Murah dan Cek Kesehatan Gratis Jalan Damai 2, RT.8/RW.2, Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Sabtu 920/1/2024).

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo, Caleg DPR RI Dapil Jakarta II yang Juga Ketua Umum Kartini Perindo Liliana Tanoesoedibjo, istri Ganjar Pranowo Siti Atikoh, dan Caleg DPRD DKI Dapil 8 Jakarta dri Partai Perindo, Alva Ruslina.

 BACA JUGA:

Erna Susanti seorang warga mengaku senang adanya Bazar Murah yang digelar Partai Perindo di tengah mahalnya harga bahan pokok. Kegiatan ini sangat membantunya sebagai ibu rumah tangga.

"Alhamdulillah kan kita sekarang bahan-bahan pokok lagi melonjak naik ya, terutama cabai sama bawang," kata Erna.

Telusuri berita news lainnya
