Warga Bekasi Geger, Seorang Nenek Ditemukan Tewas Bersimbah Darah

BEKASI - Seorang warga lanjut usia atau lansia insial A ditemukan warga bersimbah darah di rumahnya di Gang Nangka RT 05 RW 06 Kelurahan Margajaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (20/1/2024). Temuan tersebut membuat warga sekitar dan langsung berkerumun di lokasi temuan.

Ketua RT 03, Yuda Pratama mengatakan, korban berjenis kelamin perempuan dengan usia sekitar 80 tahun. Dia menceritakan awalnya penemuan itu diketahui oleh keponakannya yang berkunjung ke rumah A.

“Diketahui itu oleh keponakannya, dia izin masuk ke dalam di ketok ketok setengah jam gak ada (respon dari penghuni rumah),” kata Yuda di lokasi.

Selanjutnya, kata Yuda, keponakan A mencoba menyusuri rumah tersebut untuk mencari keberadaan korban. Terkejut keponakan A saat mengetahui pintu belakang rumah terbuka dan melihat korban telah tak bernyawa dan bersimbah darah.