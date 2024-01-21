Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kedai Mie Pedas di Sawangan Depok Terbakar, Diduga Akibat Arus Pendek Listrik

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Minggu, 21 Januari 2024 |03:30 WIB
Kedai Mie Pedas di Sawangan Depok Terbakar, Diduga Akibat Arus Pendek Listrik
Ilustrasi (Foto: Okezone.com)
DEPOK - Sebuah kedai mie pedas kekinian di Jalan Raya Sawangan, Pancoran Mas, Kota Depok sempat terbakar diduga akibat konsleting listrik pada Sabtu (20/1/2024) malam. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik dan api berhasil dipadamkan pada pukul 19.32 WIB.

"Dugaan penyebab konsleting listrik," kata Kasie Penyelamatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Depok, Tessy Haryati saat dikonfirmasi.

 BACA JUGA:

Tessy memastikan tidak ada korban luka maupun jiwa akibat insiden kebakaran tersebut.

"Korban nihil," ujarnya.

 BACA JUGA:

Lebih lanjut, Tessy mengatakan sebanyak satu unit damkar dari UPT Cipayung dikerahkan untuk memadamkan api dengan empat anggota.

(Salman Mardira)

      
