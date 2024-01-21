Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Minta Anggotanya Tak Melanggar Aturan, Kapolda Metro : Jangan Ada Lagi yang Disidang Disiplin!

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 21 Januari 2024 |04:25 WIB
Minta Anggotanya Tak Melanggar Aturan, Kapolda Metro : Jangan Ada Lagi yang Disidang Disiplin!
Peresmian ruang sidang etik Polda Metro Jaya (Foto: Polda Metro Jaya)
A
A
A

JAKARTA - Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto meresmikan ruang Sidang Disiplin dan Komisi Etik Profesi Polri Bidang Profesi dan Pengamanan (Bid Propam Polda Metro Jaya di lobi Gedung Promoter Polda Metro Jaya pada Jumat 19 Januari 2024.

Karyoto mengungkapkan bahwa ruang Sidang Disiplin Dan Komisi Etik Profesi Polri BidPropam Polda Metro Jaya ini adalah ruang sidang yang terhormat dan bermartabat.

Oleh karena itu, ia menyebut seluruh anggota harus dapat menjaga kehormatan dan martabat serta mentaati semua aturan yang ada di institusi Kepolisian.

 BACA JUGA:

“Sebuah organisasi yang besar apabila tidak diikat dengan suatu peraturan yang ketat maka organisasi akan berjalan dengan tidak baik,” kata dia dalam keterangannya yang diterima Sabtu (20/1/2024).

Kapolda menekankan kepada kepala satuan kerja untuk bisa memberikan pemahaman kepada anggota agar tidak melakukan pelanggaran.

“Saya berpesan kepada Kasater agar memberikan pemahaman kepada anggota bahwa sebagai insan Bhayangkara yang baik harus menjujung tinggi Tribrata dan Catur Prasetya, sehingga tidak ada lagi yang melakukan pelanggaran dan masuk dalam ruangan Sidang Disiplin dan Komisi Etik Profesi ini.”ucapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/338/3180287/reonald-GrsY_large.jpg
Polda Metro Tetapkan Bos Mecimapro Promotor TWICE sebagai Tersangka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/338/3176817/bjorka-zLxn_large.jpg
Polda Metro Jaya Masih Melacak dan Belum Bisa Memastikan Keaslian Bjorka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/338/3175667/delpedro-FKAH_large.jpg
Polda Metro Siap Hadapi Gugatan Praperadilan Delpedro dkk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/338/3172803/polda-7xpQ_large.jpg
Polda Metro Gagalkan Peredaran 24,6 Kg Sabu Jaringan Malaysia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/338/3169805/polda_metro_jaya-debC_large.jpg
Polda Metro Buka Posko Pengaduan Orang Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/23/338/3164842/sabu-IOlp_large.jpg
Polda Metro Bongkar Peredaran Narkoba di Cimanggis Depok, 1,2 Kg Sabu Disita
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement