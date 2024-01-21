Nenek yang Ditemukan Tewas Bersimbah Darah di Bekasi Diduga Korban Pembunuhan

BEKASI - Polisi menduga wanita lanjut usia yang ditemukan tewas bersimbah darah di rumahnya di Gang Nangka RT 05 RW 06, Kelurahan Margajaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Sabtu 20 Januari 2024, merupakan korban pembunuhan. Dugaan itu muncul dari hasil olah Tempat Kejadian Perkara (TKP).

"Dari hasil olah TKP, mayat diduga korban pembunuhan ini jenis kelamin perempuan umur lebih kurang 75 tahun dan saat ini berdasarkan keterangan dari keluarga korban tinggal sendirian," kata Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota, AKBP Muhammad Firdaus di lokasi kejadian kepada wartawan.

Dia mengatakan, korban ditemukan di ruang tengah kediamannya, dengan luka di bagian kepala belakang.

"Luka-lukanya yang kami temukan sementara yaitu luka di kepala belakang, mengalami pecah ya akibat benda tumpul," sambungnya.