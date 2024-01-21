Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Debat Cawapres Malam Ini, Sebagian Jakarta Diperkirakan Diguyur Hujan

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Minggu, 21 Januari 2024 |06:55 WIB
Debat Cawapres Malam Ini, Sebagian Jakarta Diperkirakan Diguyur Hujan
Ilustrasi hujan di Jakarta (Foto: Okezone.com)
JAKARTA - Debat keempat Pilpres 2024 yang diikuti calon wakil presiden berlangsung di JCC Jakarta, Minggu (21/1/2024) malam ini. Sebagian wilayah DKI Jakarta diprakirakan akan diguyur hujan.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi wilayah Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur dan Kepulauan Seribu akan disiriam hujan. Sedangkan wilayah Jakarta Pusat dan Jakarta Utara diprakirakan cerah berawan serta berawan.

Dikutip dari laman resmi BMKG, prakiraan cuaca di wilayah Jakarta Barat hujan ringan akan terjadi pada siang dan malam hari. Sedangkan pagi dan dini hari diprediksi cuaca berawan.

Selanjutnya, pagi dan dini hari cuaca diprediksi berawan di wilayah Jakarta Pusat. Lalu siang dan malam hari cuaca diprakirakan cerah berawan.

Di wilayah Jakarta Selatan pagi hari berawan. Lalu siang diprediksi hujan sedang, dan malam harinya diprakirakan hujan ringan. Dini hari akan berawan tebal.

