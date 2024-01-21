Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Baliho Caleg Roboh di Jalur Transjakarta, Pengendara Motor Jadi Korban

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Minggu, 21 Januari 2024 |09:03 WIB
Baliho Caleg Roboh di Jalur Transjakarta, Pengendara Motor Jadi Korban
Baliho Roboh Timpa Pengendara/Tangkapan layar media sosial
A
A
A

JAKARTA - Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta Benny Sabdo sedang menelusuri peristiwa rusaknya alat peraga kampanye (APK) yang roboh dan menimpa seorang pengendara motor di Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat.

“Bawaslu Jakarta Barat sedang melakukan penelusuran ke lokasi kejadian,” kata Benny saat dikonfirmasi wartawan di Jakarta, Minggu (21/1/2024).

Benny sangat menyayangkan kejadian tersebut. Sebab, baliho caleg tersebut juga terpasang pada tempat terlarang dipasangnya APK.

“Tidak diperbolehkan masang APK di jalur trans jakarta, karena bisa membahayakan lalu lintas perjalanan transportasi publik tersebut,” ucapnya.

Benny pun meminta peserta pemilu untuk tertib dalam pemasangan APK. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga estetika kota sekaligus keselamatan warga.

Halaman:
1 2
      
