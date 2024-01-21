Debat Terakhir Cawapres, Polda Metro Kerahkan 2.000 Personel di JCC

JAKARTA- Polda Metro Jaya mengerahkan sebanyak 2.000 personel gabungan dalam pengamanan debat Calon Wakil Presiden (Cawapres) yang terakhir, di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (21/1/2024).

“Bapak Kapolda Metro Jaya akan menyiapkan 2.000 personel Polri untuk pelaksanaan pengamanan kegiatan debat ke-4, yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 21 Januari 2024,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol ade Ary Syam Indradi saat dikonfirmasi.

Mantan Kapolres Jakarta Selatan ini juga meminta bantuan kepada masyarakat agar debat bisa berjalan aman dan tertib.

“Kami mohon dukungan dan kerjasama dari masyarakat agar kegiatan bisa berlansung aman dan tertib,”pungkasnya.

Diketahui bersama, pihak KPU RI, akan menggelar debat keempat dalam Pilpres 2024. Dalam debat keempat nanti, akan diikuti ketiga para Cawapres, ketiganya yakni Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka, dan Mahfud MD.