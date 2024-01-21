Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Anies Kampanye di Tangerang, Yakin Tak Ada Massa Bayaran

Isty Maulidya , Jurnalis-Minggu, 21 Januari 2024 |11:40 WIB
Anies Kampanye di Tangerang, Yakin Tak Ada Massa Bayaran
Anies kampanye di Tangerang (Foto: MPI)
A
A
A

TANGERANG - Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan memulai kampanye akbarnya dalam gelaran Kampanye Pilpres 2024 ini di Provinsi Banten. Adapun lokasi pertama yang dipilih yaitu Kota Tangerang, dengan menggelar senam bersama pada Minggu (21/1/2024) pagi.

Dirinya meyakini tidak ada massa bayaran yang hadir di kampanye tersebut dengan menerima uang, sembako, atau bingkisan lainnya.

Anies pun optimis jika visi misi yang dibawanya mampu menggaet banyak massa di wilayah Banten. Bahkan, Anies juga optimis jika dia menang telak di wilayah tersebut.

“Alhamdulillah, kami memulainya di Banten. Ini adalah tetangga terdekat Jakarta, kami bersyukur sekali, suasana semangat itu tidak bisa dibohongi yah,” ujar Anies, usai kampanye akbarnya di Lapangan Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang.

Anies juga meyakini bila ribuan massa yang hadir untuk mendukungnya bukanlah massa bayaran yang sengaja dikerahkan. Keyakinan Anies ini karena melihat banyaknya kendaraan pribadi milik warga, seperti motor dan mobil yang terparkir di lokasi tersebut, tanpa adanya ciri-ciri pengerahan massa.

“Mereka datang secara swadaya, mereka datang sendiri-sendiri, mereka datang atas dasar inisiatif. Saya bersyukur, di Banten ini tempat kita memulai, antusiasme tinggi, Insya Allah seperti juga pada Pilpres sebelumnya selalu berada di kubu yang menginginkan perubahan, dan saya yakin tahun ini pun Banten berada di posisi yang sama,”tutur Anies.

Meski begitu, Anies mengaku tidak ingin menyebutkan angka persentasi target perolehan suaranya di Pilpres 14 Februari mendatang di Provinsi Banten. Dia hanya menyebut, lebih banyak akan lebih baik.

“Kita lihat ya, ya lebih banyak akan lebih baik,”katanya seraya tersenyum.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement