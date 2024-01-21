Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ratusan Pendukung Militan Ganjar-Mahfud Gelar Senam Sehat di Depok

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Minggu, 21 Januari 2024 |11:48 WIB
Ratusan Pendukung Militan Ganjar-Mahfud Gelar Senam Sehat di Depok
Ratusan pendukung militan Ganjar-Mahfud senam sehat di Depok (Foto : Istimewa)
A
A
A

DEPOK – Ratusan pendukung militan pasangan calon (Paslon) presiden dan wakil presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD berkumpul di Grand Depok City. Kegiatan tersebut bukan sekadar ajang kumpul biasa, melainkan sebuah demonstrasi semangat dan solidaritas melalui senam sehat yang menyenangkan.

Acara yang dimulai pukul 06.00 WIB, Minggu (21/1/2023), itu dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat dari Kota Depok dan sekitarnya. Kegiatan ini melibatkan peserta dewasa, anak muda dan lansia, menunjukkan bahwa dukungan kepada Ganjar-Mahfud melintasi semua usia.

Peserta senam tampak antusias, dengan pakaian serba putih bertuliskan 'Ganjar-Mahfud 2024', mereka menunjukkan dukungan tidak hanya melalui kata-kata tapi juga melalui aksi nyata.

Instruktur senam, yang juga merupakan salah satu pendukung militan, membawa suasana dengan penuh energi. Ia memimpin gerakan demi gerakan yang tidak hanya menyehatkan tetapi juga mencerminkan semangat kekompakan dan sinergi.

Musik yang diputar menggema semangat positif, membuat peserta lebih bersemangat dalam mengikuti setiap gerakan.

"Kegiatan ini kami adakan tidak hanya untuk menunjukkan dukungan kepada Ganjar-Mahfud, tetapi juga untuk mempromosikan gaya hidup sehat di tengah masyarakat. Kami ingin menunjukkan bahwa politik juga bisa sehat dan menyenangkan," ujar Ketua panitia penyelenggara Leo Frans Pinem.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement