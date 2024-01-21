Ratusan Pendukung Militan Ganjar-Mahfud Gelar Senam Sehat di Depok

DEPOK – Ratusan pendukung militan pasangan calon (Paslon) presiden dan wakil presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD berkumpul di Grand Depok City. Kegiatan tersebut bukan sekadar ajang kumpul biasa, melainkan sebuah demonstrasi semangat dan solidaritas melalui senam sehat yang menyenangkan.

Acara yang dimulai pukul 06.00 WIB, Minggu (21/1/2023), itu dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat dari Kota Depok dan sekitarnya. Kegiatan ini melibatkan peserta dewasa, anak muda dan lansia, menunjukkan bahwa dukungan kepada Ganjar-Mahfud melintasi semua usia.

Peserta senam tampak antusias, dengan pakaian serba putih bertuliskan 'Ganjar-Mahfud 2024', mereka menunjukkan dukungan tidak hanya melalui kata-kata tapi juga melalui aksi nyata.

Instruktur senam, yang juga merupakan salah satu pendukung militan, membawa suasana dengan penuh energi. Ia memimpin gerakan demi gerakan yang tidak hanya menyehatkan tetapi juga mencerminkan semangat kekompakan dan sinergi.

Musik yang diputar menggema semangat positif, membuat peserta lebih bersemangat dalam mengikuti setiap gerakan.

"Kegiatan ini kami adakan tidak hanya untuk menunjukkan dukungan kepada Ganjar-Mahfud, tetapi juga untuk mempromosikan gaya hidup sehat di tengah masyarakat. Kami ingin menunjukkan bahwa politik juga bisa sehat dan menyenangkan," ujar Ketua panitia penyelenggara Leo Frans Pinem.