Gatot Eddy Ajak 800 Jamaah Bersama Ulama Se-Bogor Barat Istighosah Doakan Ganjar-Mahfud Menang

BOGOR - Wakil Ketua Koordinator Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Komjen Pol (Purn) Gatot Eddy Pramono menyerukan kepada ratusan jamaah untuk memenangkan pasangan capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD pada Pilpres 2024.

Hal ini disampaikan Gatot Eddy Pramono saat memberikan sambutan di hadapan 800 jamaah yang menghadiri kegiatan Istighosah dan Silaturahmi Ulama se-Bogor Barat di Pusat Pimpinan (PP) Raudatul Syafi'iyah, Rumpin, Bogor, Jawa Barat, Sabtu 20 Januari 2024, malam.

Dalam sambutannya, Gatot Eddy menyampaikan program-program unggulan Ganjar-Mahfud akan sangat berdampak positif bagi masyarakat luas dan mendorong ratusan jemaah yang hadir untuk mantap memenangkan Ganjar-Mahfud.

"Selain karena program-programnya jelas dan baik, pasangan ini juga sudah jelas track record, integritas dan kualitasnya," kata Gatot Eddy di Bogor.

Menurutnya, istighosah dan silaturahmi ini adalah upaya para ulama dan masyarakat Bogor Barat untuk memohon kepada Allah SWT agar meridhoi Ganjar-Mahfud menjadi pemimpin negeri ini.

"Suatu kehormatan bagi saya untuk dapat hadir dan berjumpa dengan para alim ulama di acara Halaqoh dan Silaturahmi Alim Ulama se-Bogor Barat untuk Ganjar-Mahfud ini," ujar Gatot Eddy.

Kegiatan diinisiasi oleh gabungan relawan Ganjar-Mahfud di Bogor ini telah melakukan canvasing dan gerakan door to door di seluruh wilayah Bogor Barat.

"Acara yang insyallah penuh berkah ini semoga menjadi penambah kekuatan dan keyakinan kita, bahwa orang baik harus didukung dengan cara-cara yang baik pula," akunya.

Kepada para ulama, kyai, ustaz, dan para jemaah, Gatot Eddy kembali menyampaikan istighosah ini adalah suatu bentuk doa bersama, yang mempersatukan para pendukung Ganjar-Mahfud dalam tekad dan harapan yang sama.

"Dalam istighosah, kita menggugurkan ego, bersatu dalam keimanan dan menghadirkan kekuatan spiritual yang tak ternilai," tegasnya.

Dalam istighosah tersebut, ia juga menyerukan untuk bersama-sama berdoa memohon petunjuk kepada Allah SWT, agar Ganjar-Mahfud MD diberikan kekuatan dan keberkahan dalam perjalanan meraih kemenangan.

"Menuju puncak amanah dalam memimpin Indonesia dan jadikan mereka pemimpin yang mampu membawa persatuan, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia," tuturnya.