Ratusan Relawan Ganjar-Mahfud Gelar Nobar di Rumah Aspirasi

JAKARTA - Ratusan relawan capres-cawapres yang diusung Partai Perindo, Ganjar Pranowo-Mahfud MD menggelar nonton bareng (nobar) debat Pilpres 2024 di Rumah Aspirasi Ganjar Presiden 2024/Sekretariat TKRPP, kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada Minggu (21/1/2024) ini.

Berdasarkan pantauan, ratusan relawan tampak memenuhi rumah aspirasi tersebut pada sekira pujul 17.30 WIB. Mereka tampak mengenakan kaos dengan tulisan hingga gambar Ganjar-Mahfud.

Gelaran debat Pilpres 2024 tersebut rencananya digelar pada sekira pukul 19.00 WIB nanti. Namun, sejak sore ratusan relawan terus berdatangan di rumah aspirasi itu.

Saat ini, para relawan disuguhkan dengan hiburan musik hingga melantunkan yel-yel untuk mendukung Ganjar-Mahfud dalam gelaran debat nanti.

Sejumlah perwakilan TPN Ganjar-Mahfud pun direncanakan bakal hadir, mulai dari Juru Kampanye Tim Pemenangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Dini Ramadhani hingga Wakil ketua TPN Ganjar-Mahfud, Mustar Bonaventura dan Eko Sulistyo.

Tampak ratusan relawan Ganjar-Mahfud sangat antusias untuk mengikuti nobar debat tersebut. Mereka hendak menyuarakan dukungannya pada Mahfud MD yang bakal tampil dalam debat malam nanti.

