HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pemotor Perempuan Jatuh dan Terluka Lantaran Kaget Ada Pohon Tumbang

Hambali , Jurnalis-Minggu, 21 Januari 2024 |18:29 WIB
Pemotor Perempuan Jatuh dan Terluka Lantaran Kaget Ada Pohon Tumbang
Pohon tumbang di Tangsel lantaran angin kencang (Foto : Istimewa)
A
A
A

TANGERANG SELATAN - Hujan disertai angin kencang menerjang wilayah Ciputat, Tangerang Selatan (Tangsel), Minggu (21/01/24). Akibatnya, sebuah pohon besar tumbang di Jalan Aria Putra, Serua Indah.

Peristiwa tumbangnya pohon terjadi sekira pukul 14.35 WIB. Ketika itu, sejumlah pengendara tengah melintas di sekitar lokasi.

Nahas bagi seorang perempuan muda yang belum diketahui identitasnya, dia terjatuh hingga mengalami sejumlah luka.

"Adapun menurut informasi dari warga pemilik bengkel, bahwa ada 1 korban terjatuh dari motor karena kaget," ujar Kapolsek Ciputat Timur Kompol Kemas MS Arifin melalui Kasi Humas Bripka Suryadi.

Warga dan pengendara lain langsung membantu korban yang terjatuh di lokasi. Bagian tangan, kaki, hingga wajahnya nampak mengeluarkan darah. Kejadian itu sempat menbuat arus lalu lintas tersendat macet.

Halaman:
1 2
      
