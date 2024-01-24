Gimik Gibran saat Debat Dinilai Berikan Sentimen Negatif dan Gerus Elektabilitas

JAKARTA - Analis politik dari Universitas Jember Muhammad Iqbal menilai calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka belum matang dan tak punya kecerdasan emosional yang memadai setelah menyaksikan jalannya debat keempat Pilpres 2024, Minggu 21 Januari 2024.

Dalam debat tersebut, menurut Iqbal, Gibran cenderung sibuk menampilkan gimik dan menyerang personal lawan-lawan politiknya. Di sisi lain, dua cawapres lainnya, Mahfud MD dan Muhaimin Iskandar, yang justru terlihat lebih substansial dalam beradu gagasan.

"Cara yang dilakukan Pak Mahfud dan Cak Imin itu tampak jelas sudah berupaya untuk menguasai paradigma dari kebijakan dari tema debat yang tentang pembangunan berkelanjutan, lingkungan hidup, agraria, pertanian, masyarakat adat dan desa. Gibran, menurut saya tidak dalam menyampaikan sudut pandang paradigma kebijakan atau level pada policy maker," ujarnya, Rabu (24/1/2024).

Ia pun menganggap wajar jika performa debat Gibran berbuah sentimen negatif dan banjir kritik sebagaimana terekam di sejumlah survei pascadebat. Ia menilai bahwa sentimen itu bakal menggerus elektabilitas pasangan Prabowo-Gibran.

"Debat itu paling tidak punya pengaruh tiga sampai tujuh persen. Publik yang bersentimen negatif saya kira wajar. Secara pengalaman, Gibran memang belum cukup matang dan terlihat belum memiliki kecerdasan emosional yang matang," kata dia.

Dalam komunikasi debat, menurut Iqbal, terdapat dua strategi yang lazim digunakan, yakni komunikasi suportif dan komunikasi defensif. Komunikasi suportif lebih mendorong diskusi yang setara dan terbuka. Sementara komunikasi defensif menonjolkan siasat menjatuhkan lawan ketimbang adu gagasan.

"Apa yang dilakukan oleh Gibran dengan lebih banyak menanyakan terminologi itu justru cenderung kepada defensif. Artinya, strategi untuk bagaimana melontarkan istilah atau terminologi yang sifatnya cenderung demonstratif, berupaya untuk menjebak Mahfud dan Muhaimin dengan beberapa pertanyaan itu," ucap Iqbal.