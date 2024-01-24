Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kunjungi Mako Paspampres, Ini Pesan Panglima TNI

Awaludin , Jurnalis-Rabu, 24 Januari 2024 |20:29 WIB
Kunjungi Mako Paspampres, Ini Pesan Panglima TNI
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto (foto: dok ist)
JAKARTA - Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI), Jenderal Agus Subiyanto melakukan kunjungan ke Mako Paspampres, Jalan Tanah Abang II, Jakarta Pusat, Rabu (24/1/2024). Kunjungan itu untuk memastikan kesiapan pasukan dan materiil Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres).

Panglima TNI beserta Pejabat Utama TNI tiba di Mako Paspampres disambut oleh Danpaspampres Mayjen TNI Achiruddin. Acara diawali dengan ramah tamah, kemudian menuju static show guna melihat secara dekat peralatan dan material serta menyaksikan demonstrasi ketangkasan, kesiapan prajurit dan operasional peralatan militer, yang menjadi sorotan Panglima TNI.

Kunjungan ini menjadi momentum penting bagi Panglima TNI untuk dapat berdialog langsung dengan para Prajurit Paspampres.

"Saya sudah melihat display semua alat perlengkapan khusus yang kalian pakai dari tahun 2010, mungkin nanti kita perbaiki dan kita ganti dengan yang baru," kata Panglima.

Lebih lanjut Panglima TNI mengatakan bahwa, perkembangan situasi nasional sekarang, kita masih diganggu oleh KKB Papua dimana akhir-akhir ini mereka sudah berani menyerang. Selain itu beberapa bencana alam yang sedang melanda di beberapa wilayah seperti Bandung, Jambi, Medan, dan tempat lainnya. Kita juga akan menghadapi pesta demokrasi Pemilu 2024.

"Saya rasa untuk netralitas TNI kalian sudah tahu, dan paham bagaimana peraturannya bahwa ada lima poin apa yang harus kalian lakukan atau tidak boleh dilakukan," ujarnya.

Panglima TNI berharap semua personel Paspampres harus memiliki jati diri TNI apalagi Paspampres yang pertama harus memiliki kemampuan bela diri dulu. Makannya kita buat dulu bela diri itu yang fun atau rileks.

"Sebelum melaksanakan apel mungkin 10 menit berlatih bela diri dulu supaya ada reflek terbiasa," tegas Panglima TNI.

