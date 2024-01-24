Ajak Masyarakat Gunakan Hak Pilih, Siti Atikoh: Karena Penting untuk 5 Tahun ke Depan

BANYUWANGI - Siti Atikoh Supriyanti mengajak masyarakat untuk tak lupa menggunakan hak suaranya di Pemilu 2024 pada 14 Februari mendatang.

Menurut istri calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo itu, masyarakat jangan sampai salah memilih.

Pasalnya, pilihan itu menyangkut pembangunan Indonesia lima tahun mendatang. Hal itu disampaikan Atikoh di sela-sela kegiatan Safari Politik VII ke wilayah Jawa Timur.

Tepatnya, saat Siti Atikoh saat bertemu ribuan warga dalam Istigosah di Pendopo Yayasan Bumi Sroyo, Banyuwangi, Jawa Timur, Rabu (24/1/2024).

“Jangan lupa pilih karena ini sangat penting untuk pembangunan 5 tahun ke depan,” kata Atikoh.

Menurut Atikoh dengan memilih pemimpin ke depan, harapannya mereka berjuang untuk kesejahteraan dan kemammuran masyarakat.

“Agar pembangunan lima tahun ke depan benar-benar untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Bukan untuk kemakmuran pribadi, bukan untuk kemakmuran keluarga, bukan untuk kemakmuran saudara-saudaranya, tapi untuk seluruh masyarakat,” ungkap dia.

Lulusan S2 University of Tokyo ini mengingatkan agar masyarakat tak tergiur memilih dengan iming-iming uang bahkan pemberian sembako. Menurutnya memilih pemimpin harus menggunakan hati nurani.

Kalau pun ada yang memberikan uang atau barang sembako, menurutnya rakyat boleh menerima dan menganggap sebagai rezeki. Namun pilihan harus tetap didasarkan hati nurani, bukan dipengaruhi materi-materi tersebut.