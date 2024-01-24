Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Stafsus Jokowi Ingatkan Caleg dan Parpol Siap Bersihkan Sampah Pemilu

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Rabu, 24 Januari 2024 |20:51 WIB
Stafsus Jokowi Ingatkan Caleg dan Parpol Siap Bersihkan Sampah Pemilu
Ilustrasi (Foto: Okezone)
A
A
A

 

JAKARTA - Menjamurnya baliho para capres maupun caleg dan bendera partai politik di jalanan banyak dikeluhkan oleh masyarakat. Selain menjadi sampah visual dan mengganggu pengguna jalan, alat peraga kampanye (APK) tersebut akan berakhir menjadi puluhan ton sampah yang menumpuk.

Staf Khusus Presiden Diaz Hendropriyono pun ingatkan parpol dan caleg agar siap untuk bersihkan sampah hasil pemilu.

“Ini sampah-sampah pemilu mulai dari topi, baliho sampai kaos bisa diselesaikan oleh Masaro, oleh Prof Zainal”, ungkap Diaz dalam akun Instagramnya, Rabu (24/1/2024).

Stafsus Jokowi

Masaro merupakan manajemen sampah zero yang menggunakan teknologi pengelolaan sampah menghasilkan zero waste.

Perintis Masaro, Akhmad Zainal Abidin yang berdiskusi secara daring dengan Diaz menyatakan sampah kampanye bisa diolah menjadi BBM, latex alam untuk cat tembok, dan pestisida organik.

Halaman:
1 2
      
