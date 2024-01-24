KKB Ancam Balas Dendam Usai 5 Anggotanya Tewas, Ratusan Warga Berlindung ke Pos TNI

JAKARTA – Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) wilayah Intan Jaya, kembali melakukan teror dengan membuat kekacauan di masyarakat dan menyerang Pos TNI-Polri.

Hal ini membuat masyarakat Kampung Mamba Distrik Sugapa Kabupaten Intan Jaya mendatangi Pos TNI Satgas 330/TD (Batalyon Infanteri Para Raider 330/Tri Dharma), untuk minta perlindungan keamanan.

Kedatangan masyarakat tersebut dikarenakan rasa takut akan teror susulan pembakaran rumah dan penganiayaan terhadap masyarakat yang dilakukan oleh KKB setelah tertembaknya lima anggota KKB di dua lokasi yang berbeda. Salah satu anggota KKB yang tewas adalah Melkias Matani.

Kapen Kogabwilhan III Kolonel Czi Gusti Nyoman Suriastawa membenarkan terjadinya pengungsian besar - besaran masyarakat Mamba Sugapa akibat teror KKB secara terus menerus.

“Warga yang mengungsi itu berasal dari enam kampung, yakni Kampung Holomama, Soambili, Mamba Atas, Amaisiga, Jalai, dan Yokatapa,” ujarnya kepada Okezone, Rabu (24/1/2024).

Saat ini kata dia, masyarakat mengungsi dalam keadaan aman dan telah diarahkan oleh aparat keamanan untuk diungsikan di rumah milik tokoh Masyarakat dan juga ditampung di Pos TNI Polri.