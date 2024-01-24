Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tingkatkan Kepercayaan Publik, Posko Presisi Polri Luncurkan Program Beyond Trust Presisi 2024

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Rabu, 24 Januari 2024 |21:13 WIB
Tingkatkan Kepercayaan Publik, Posko Presisi Polri Luncurkan Program Beyond Trust Presisi 2024
Posko Presisi Polri luncurkan program beyond presisi 2024 (Foto: dok polisi)
A
A
A

 

JAKARTA - Irwasum Polri Komjen Ahmad Dofiri bersama Asrena Irjen Wahyu Hadiningrat, dan Kaposko Presisi Irjen Slamet Uliandi meluncurkan Posko Presisi Polri dengan program Beyond Trust Presisi 2024 pada hari ini, Rabu (24/1/2025).

Ada banyak kegiatan yang akan dilaksanakan Polri untuk mengawal terlaksananya konsep Polri Presisi yang digaungkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Agenda ini diikuti secara virtual oleh Polda dan Polres seluruh Indonesia melalui Zoom. Selain peluncuran program Beyond Trust Presisi 2024, dilaksanakan pula anev rutin program Quick Wins Presisi TW-IV 2023.

“Tujuan utama Program Beyond Trust Presisi 2024 adalah mentransformasikan tingkat kepercayaan publik yang telah dibangun menjadi rasa percaya dan loyalitas dengan berupaya melampaui harapan masyarakat terhadap Polri,” kata Irjen Slamet Uliandi.

Program Beyond Trust Presisi 2024 TW-I terdiri atas 4 kebijakan, 8 program 5 kerja dan 16 kegiatan. Kegiatan ini dilaksanakan mulai 22 Januari 2024 hingga 31 Maret 2024.

Diharapkan para Kasatwil mulai melaksanakan seluruh kegiatan dalam program Beyond Trust Presisi TW-I 2024, dengan berfokus pada impact atau kebermanfaatan terhadap institusi, negara dan masyarakat.

