INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

11 Poin Evaluasi TPN Ganjar-Mahfud soal Debat Keempat Pilpres 2024

Nur Khabibi , Jurnalis-Rabu, 24 Januari 2024 |21:37 WIB
11 Poin Evaluasi TPN Ganjar-Mahfud soal Debat Keempat Pilpres 2024
Debat Cawapres (Foto: MPI)
A
A
A

 

JAKARTA - Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud telah menyampaikan 11 catatan evaluasi pelaksanaan debat keempat Pemilu 2024 ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Evaluasi tersebut terkait teknis dan substansi pada pelaksanaan debat yang bertemakan sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa.

Liaison Officer (LO) TPN Ganjar-Mahfud, Lisa Elfena menyatakan, terkait teknis di antaranya koordinasi antar tv penyelenggara dengan perwakilan paslon.

"Ada beberapa hal yang menjadi poin evaluasi dari cara koordinasi tv penyelenggara di debat keempat kemarin ke tim paslon," kata Lisa seusai pelaksanaan rapat evaluasi debat keempat bersama KPU, Rabu (24/1/2024).

Dari substansi, hal yang menjadi sorotan bagi Lisa adalah adanya yel-yel dari pendukung paslon 02 yang dianggap merendahkan pihak lain.

"Sesuai dengan edaran dari Bawaslu, sudah dinyatakan bahwa tidak boleh di dalam pelaksanaan debat ini ada merendahkan atau menghina paslon lain, nah itu datang dari paslon 02," ujarnya.

Dengan beberapa catatan tersebut, Lisa berharap akan menjadi bahan evaluasi KPU sehingga pelaksanaan debat kelima sekaligus penutup mampu menyajikan adu gagasan tanpa menyerang personal dari Capres-cawapres.

"Harapannya setelah ini untuk menuju debat-debat selanjutnya akan menjadi catatan perbaikan

Berikut daftar lengkap catatan evaluasi TPN Ganjar-Mahfud pada debat keempat yang akan disampaikan ke KPU:

1. Live di ruang holding paslon yang sudah ada team coaching-nya.

2. Door stop ketika paslon keluar menuju konpers

3. ⁠Meja podium white acrylics meski akhirnya diganti

4. Teknis panggung harus jelas dan koordinasi jelas

Halaman:
1 2
      
