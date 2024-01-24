Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

TPN: Gibran Abaikan Pernyataan Jokowi Soal Jangan Serang Personal dalam Debat

Nur Khabibi , Jurnalis-Rabu, 24 Januari 2024 |21:52 WIB
TPN: Gibran Abaikan Pernyataan Jokowi Soal Jangan Serang Personal dalam Debat
LO TPN Ganjar-Mahfud Lisa Elfena (Foto: MPI)
JAKARTA - Liaison Officer (LO) TPN Ganjar-Mahfud, Lisa Elfena menyoroti tindakan cawapres nomor urut 02, Gibran Rakabuming Raka yang menyerang personal cawapres nomor urut 3, Mahfud MD.

Serangan personal tersebut berupa, Gibran yang enggan menjelaskan secara detail greenflation. Alasannya, Mahfud merupakan pria yang menyandang gelar Profesor.

"Profesor yang kita ketahui adalah sebuah gelar akademik dengan keahlian spesifik di bidang tertentu, tetapi seolah-olah harus mengetahui seluruh hal dan itu menurut kami entah Mas Gibran tidak paham atau sengaja untuk menjatuhkan martabat seseorang," kata Lisa saat ditemui di Kantor KPU, Rabu (24/1/2024).

Lisa melanjutkan, tindakan Gibran tersebut sekaligus mengabaikan pernyataan Presiden RI sekaligus ayahnya, Joko Widodo (Jokowi) yang mengimbau untuk tidak saling menyerang secara personal.

"Kita semua mengiyakan pernyataan Presiden Jokowi bahwa dalam pelaksanaan debat itu tidak boleh merendahkan atau menghina menyerang personal, tetapi harus fokus pada visi misi dan juga kebijakan," ujarnya.

"Kami mengiyakan itu, dengan hal tersebut kami menyayangkan Mas Gibran sendiri sebagai paslon 02 itu menyerang secara personal," sambungnya.

(Fakhrizal Fakhri )

      
