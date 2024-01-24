Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Debat Cawapres, JK: Penuh Gimik untuk Jatuhkan Orang Lain

Giffar Rivana , Jurnalis-Rabu, 24 Januari 2024 |22:14 WIB
Debat Cawapres, JK: Penuh Gimik untuk Jatuhkan Orang Lain
Jusuf Kalla (Foto: MPI)
A
A
A

 

JAKARTA - Mantan Wakil Presiden Indonesia ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla mengungkapkan dalam debat keempat Pilpres 2024, untuk cawapres yang digelar KPU RI pada Minggu 21 Januari 2024, dipenuhi gimik dan cara untuk menjatuhkan orang lain.

"Di samping substansinya ada, tapi penuh juga dengan gimik atau semacam, cara untuk menjatuhkan orang lain, di luar konteks kebijakan," Kata Jusuf Kalla dikutip dari tayangan The Prime Show, iNews, Rabu (24/1/2024).

Jusuf Kalla menekankan, dalam debat tersebut banyak peristiwa untuk menjatuhkan cawapres lain, yang dimulai oleh cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka.

"Semua kan sudah lihat, ya dimulai paslon nomor 2. Tentu juga dibalas yang lainnya, tapi dimulai dari paslon 2 yang memulai keluar dari pada konteks sebenarnya," ucap JK.

JK pun mengungkapkan contoh yang dimaksudnya menjatuhkan orang lain dalam debat lanjutan tersebut, yakni dengan pertanyaan-pertanyaan yang menyudutkan atau pertanyaan yang melecehkan.

Pernyataan JK menyinggung perkataan Gibran 'Anda kan profesor' yang ditujukan untuk cawapres nomor urut 3, Mahfud MD.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Jusuf Kalla Pilpres 2024
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement