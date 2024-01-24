Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Presiden Jokowi Sebaiknya Cuti Selama Masa Kampanye Pilpres 2024

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Rabu, 24 Januari 2024 |22:24 WIB
Presiden Jokowi Sebaiknya Cuti Selama Masa Kampanye Pilpres 2024
Jokowi (Foto : MPI)
A
A
A

 

BANDUNG - Pakar komunikasi politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing menyatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus bersikap netral dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Emrus mengatakan, pernyataan Jokowi yang menyebut bahwa presiden boleh kampanye dan memihak dalam pemilihan umum (pemilu), kurang tepat.

"Negara kita ini negara demokrasi, tetapi dari sudut peran beliau sebagai presiden yang harusnya bersikap netral, saya pikir pandangan tersebut sangat kurang tepat,” kata Emrus dalam keterangannya, Rabu (24/1/2024).

Ia mengatakan, sebagai kepala negara, semestinya Jokowi memposisikan diri sebagai presiden bagi Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo. Sebab, konstitusi telah mengamanatkan Jokowi sebagai presiden bagi seluruh rakyat Indonesia.

Maka, sebagai kepala negara, Jokowi seharusnya bersikap netral dan tidak berpihak terhadap satu di antara tiga pasangan calon presiden 2024.

“Supaya apa? Supaya rakyat Indonesia bisa memberikan suaranya atas dasar independensi. Jadi tidak ada pengaruh presiden terhadap rakyat Indonesia untuk menentukan pilihannya,” jelasnya.

Emrus menegaskan, Jokowi sebagai presiden harus mengayomi semua kandidat. Maka, ia mengimbau jika Jokowi ingin berpihak kepada satu di antara tiga paslon peserta Pilpres 2024, sebaiknya mengambil cuti.

“Nah, oleh karena itu supaya memang garisnya jelas, saya menyarankan kepada Bapak Presiden Joko Widodo untuk cuti sajalah semasa dia kampanye. Kekuasaan dan kewenangan itu diberikan kepada wakil presiden,“ ujarnya.

Halaman:
1 2
      
