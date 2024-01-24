Jaringan Nasional Gamki Deklarasi Dukung Ganjar-Mahfud

JAKARTA - Jaringan Nasional (Jarnas) Gerakan Muda Angkatan Kristen Indonesia (Gamki) mendeklarasikan dukungan kepada pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

"Kami jaringan aktivis nasional Gamki Gama, Ganjar-Mahfud ya, bertekad untuk memenangkan Ganjar-Mahfud pada Pemilu 2024," kata Ketua Jarnas Gamki Gama Rapen Sinaga di Menara Citicon, Jakarta Barat, Rabu (24/1/2024) malam.

Rapen menegaskan bahwa Jaringan Nasional GAMKI secara penuh mendukung capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

"Jangan dengarkan suara sumbang, GAMKI ada di sini untuk Ganjar-Mahfud. Kita siapkan menangkan semua daerah, kita serukan kepada semua daerah, dan kita berjuang dari akar rumput, kira siap menangkan Ganjar-Mahfud," katanya.

Rapen menjelaskan, ada tiga alasan GAMKI mendeklarasikan dukungan kepada Ganjar dan Mahfud. Yakni, karena paslon nomor urut 3 itu dinilai adil, setia, dan rendah hati.

"Nah kami melihat pasangan Ganjar-Mahfud itu memang berlaku adil kepada rakyatnya, kami tidak melihat keberpihakan," katanya.